04.11.2017 (17:15)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» зашел в порт Лиссабон

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в столицу Португалии порт Лиссабон. Это четвёртый деловой заход российского корабля в порт иностранного государства с начала дальнего похода. Ранее «Вице-адмирал Кулаков» посещал Лимасол (Кипр), Салалу (Оман) и Александрию (Египет).

В течение нескольких дней экипаж пополнит до установленных норм запасы пресной воды и топлива, также морякам будет предоставлено время для кратковременного отдыха.

Сегодня, когда БПК встал к причалу в Лиссабоне, в честь государственного праздника — Дня народного единства — на корабле состоялась церемония торжественного подъема Государственного флага Российской Федерации и флагов расцвечивания.

Дальний поход «Вице-адмирала Кулакова» продолжается с начала августа. После участия в Главном военно-морском параде на Кронштадском рейде экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения Военно-Морского Флота России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

В течение полутора месяцев экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Два дня назад корабль завершил выполнение задач обеспечения военно-морского присутствия Российской Федерации в Средиземном море.

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