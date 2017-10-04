04.10.2017 (19:40)

Службы МТО военных округов и флотов выполнили план завоза материальных средств для воинских частей в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока

Службы материально-технического обеспечения (МТО) военных округов и флотов выполнили план завоза материальных средств для воинских частей, дислоцированных в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

По всем пунктам, куда уже осуществлен завоз, выборочно проверены полнота и качество завезенных материальных средств и готовность всех объектов инфраструктуры к зиме. По предварительным докладам, обеспеченность самых отдаленных маяков и островных гарнизонов в Арктике позволит им выполнять задачи по предназначению.

Всего в навигацию 2017 года в отдаленные воинские гарнизоны Сибири и Крайнего Севера доставлено свыше 90 тыс. тонн различных материальных средств для более чем 150 пунктов (маяков, островов, воинских частей и гарнизонов), 190 воинских частей, в границах которых проживает около 21 тыс. военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала, выполняющего различные задачи на объектах Министерства обороны Российской Федерации.

Воинские части и гарнизоны, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, полностью обеспечены необходимым продовольствием, вещевым и медицинским имуществом, горючим, твердым и жидким топливом.

В навигацию 2017 года доставка материальных средств была осуществлена предприятиями поставщиками, судами транспортных организаций и судами вспомогательного флота (килекторными судами, морскими буксирами, рейдовыми буксирными катерами и др.) Минобороны России, а также самолетами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом.

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