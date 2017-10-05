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05.10.2017 (05:50)

Вертолётчики Тихоокеанского флота выполняют контрольные упражнения вслепую

Экипажи палубных вертолетов  Ка-27 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке выполняют контрольные упражнения по пилотированию по приборам.

В рамках контрольной проверки боевой подготовки за летний период обучения экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота выполняют контрольные упражнения по пилотированию боевых машин по приборам под шторкой (специальными шторками закрывают остекление кабины пилотов, чтобы не было видно горизонта и полёт выполняется исключительно по приборам).

Экипажи осуществляют полеты по установленным маршрутам, опираясь исключительно на показания бортовых приборов. При заходе на посадку  летчики применяют посадочные системы и дублирующие средства.

Основной задачей контрольных упражнений является проверка умений и навыков летного состава в пилотировании техники в сложных погодных условиях и при плохой видимости, а так же при выводе вертолета из усложненного положения.

Полеты проводятся по установленным маршрутам над акваторией морских полигонов Тихоокеанского флота в светлое время суток. Выполнению полетов морской авиации предшествовала практическая подготовка в летнем периоде обучения и проверка готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к решению задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Морская авиация , Вертолеты
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